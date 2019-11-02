انت الان تتابع ماكينة ألمانية على رادار يورغن كلوب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماكينة ألمانية على رادار يورغن كلوب؟

هو من أبرز المهاجمين الألمان حاليا. نجم نادي لايبزيغ كان يحلم بحمل قميص بايرن ميونيخ لكن حلم هذا لم يتحقق. ويبدو أن أدرع الدوري الإنجليزي فتحت أمامه. فمن هو هذا الصيد الثمين؟

فجر الخبير في مجال الانتقالات في عالم كرة القدم إين ماكغيري، عبر "The Transfer Window Podcast" مفاجأة من العيار الثقيل متحدثا عن انتقال الدولي الألماني أوفه فيرنر إلى الدوري الإنجليزي، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب المصدر ذاته، فإن مهاجم لايبزيغ سينتقل تحديدا إلى نادي ليفربول. لكن ذلك لن يحدث مباشرة. وإنما سيظل المهاجم البالغ من العمر 23 عاما مع ناديه الألماني إلى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، وبعد ذلك سينضم نهاية الموسم إلى تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

ويبدو أنها طريقة باتت محببة لدى الأندية الإنجليزية في استقطاب لاعبي بوندسليغا، فتشيلسي قام بالشيء ذاته مع جوهرة دورتموند كريستيان بوليزيتش. إذ حصل "البلوز" على خدمات المهاجم البالغ من العمر 21 الشتاء الماضي، وفي الوقت ذاته احتفظ بوليزيتش بقميص دورتموند على سبيل الإعارة إلى الصيف القادم.

Advertisements

يذكر أن فيرنر جدد عقده مع لايبزيغ إلى غاية نهاية موسم 2023، وذلك بعد فشل صفقة انتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي تخلى عنه في اللحظات الأخيرة. وتسبب الأمر في الشعور بالإحباط لدى المهاجم الذي يود خوض تجربة جديدة. وقد ينضم إلى زميله السابق نابي كايتا الذي رحل من لايبزيغ إلى "الريدز" مقابل 60 مليون يورو.

وليفربول ليس الوحيد الذي وجه راداره صوب المهاجم الألماني، إذ تحدث موقع "شبورت بيلد" الألماني عن اهتمام مانشستر يونايتد به، ما يعزز احتمالية أن يصبح الدوري الانجليزي وجهة اللاعب المقبلة في كل الأحوال. واستنادا إلى حوار صحفي سابق، أدلى به أوفه فيرنر لمجلة "فور فور تو" الإنجليزية في عام 2018، قد يستقر اختيار الماكنة الألمانية على مانشتر إذا سنحت له فرصة الاختيار.

فقد سُئل عن ليفربول ومانشستر بالذات، وأيهما يفضل، فأجاب حينها: "لقد كنت من المعجبين بالفريقين معا، نظرا لتاريخهما الكبير"، مضيفا: "لكن في حال كنت في وضع اختيار، فإنني سأختار مانشستر يونايتد". فهل يدخل "الشياطين الحمر" على الخط؟