شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بطل سيشل بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عصر اليوم السبت، مرانه الأخير استعدادًا لمباراته أمام ضيفه بطل سيشل فريق كوت دي أور، والتي تقام في الثالثة عصر غد الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات إياب دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية.

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وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، خلال المران الذي استمر لما يقرب من الساعة، على النواحي الخططية والتكتيكية، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفريق لقاء الغد.

وشهد المران تركيزاً من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة، سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.

هذا ويواصل الجهاز الفني، مساء اليوم، سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه وهي التي تتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.