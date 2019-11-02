شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا × ليفربول: تريزيجيه يتألق.. وماني «المنقذ» يحافظ على البداية المثالية للريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ليفربول فوزًا غاليًا خارج قواعده من ملعب أستون فيلا، بعد أن حقق الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وحافظ ليفربول على انطلاقته القوية هذا الموسم محققًا الفوز في 10 مباريات ومتعادلًا في مباراة وحيدة، ليحصد الفريق 31 نقطة بعد مرور أول 11 جولة من الموسم في سجل لم يتحقق من قبل سوى في 3 مناسبات (تشيلسي 2005/2006، مانشستر سيتي 2011/2012 ومانشستر سيتي 2017/2018)، مع تحقيق هذه الفرق للقب الدوري في النهاية.

ولم يأتِ سيناريو المباراة كما أراده الضيوف الذين وجدوا انفسهم متأخرين مع نهاية الشوط الأول بهدف عن طريق النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه».

وسجل تريزيجيه أول هدف بقميص أستون فيلا، ليكون أول مصري يسجل هدفًا في البريميرليج مع أستون فيلا، واللاعب من الجنسية رقم 32 المختلفة الذي يسجل هدفًا للنادي العريق في البريميرليج (بعيدًا عن جنسيات أصحاب الأهداف العكسية لصالح الفريق).

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وعدّل ليفربول النتيجة قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق فقط عن طريق الظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبرتسون الذي حوّل عرضية ساديو ماني بالرأس في شباك الحارس توم هيتون، ليدرك التعادل للضيوف في وقت قاتل.

وسجل روبرتسون هدفين لليفربول في مختلف البطولات خلال آخر 6 مشاركات للاعب مع الفريق، وهو عدد الأهداف الذي يزيد بهدف عما سجله اللاعب مع الريدز في المباريات الـ88 السابقة.

واحتفل الظهير الأيمن الإنجليزي الشاب ترينت أليكساندر أرنولد بمباراته رقم 100 في مختلف البطولات مع ليفربول بصناعته هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما لعب ضربة ركنية حولها السنغالي ساديو ماني برأسه في شباك أصحاب الأرض ليمنح ليفربول انتصارًا مهمًا حافظ به الفريق من خلاله على انطلاقته القوية للموسم، بجانب الاستمرار في سلسلة اللاهزيمة التي يحققها الفريق في الدوري والتي وصلت إلى 28 مباراة متتالية دون هزيمة (23 فوزًا و5 تعادلات) محققين ثاني أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ النادي بالدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها (الرقم الأفضل للنادي هو 31 مباراة متتالية دون هزيمة).

ولعب السنغالي ساديو ماني دور البطولة من خلال مساهمته مباشرة في هدفي الفريق (صنع الأول وسجل الثاني)، وسجل ماني ثالث أهدافه في الوقت بدل الضائع في مباراة بالبريميرليج خلال عام 2019، وهو رقم لم يحقق أكثر منه أي لاعب آخر خلال العام الجاري.

وجاء هدف ماني ليكون الهدف رقم 35 لليفربول الذي يسجله الفريق في الدقيقة 90 أو أكثر في مباراة من البريميرليج، وهو رقم أكبر بـ10 على الأقل من أقرب الفرق الأخرى في المسابقة.