شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات في دخول الجماهير لمباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة وتسهيل مهمة وصول الجماهير للمدرجات في أسرع وقت وبسهولة.

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وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأوليمبية اجتماعًا، اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة، في حضور د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وعمرو البرتقالي، رئيس لجنة التذاكر ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدها اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج بالتنظيم الأمثل للبطولة.

وأكدت اللجنة أن الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار ونثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأوليمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.