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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة التاسعة ومنافسة شرسة على الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
أنس عبد الغني
اختتم اليوم منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، وذلك بلقاء النصر وأبها الذي انتهى لصالح بطل الموسم الماضي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
وبهذال الفوز الثمين الذي حققه النصر اليوم أمام أبها، اقتربمن مناصفة الصدارة مع الهلال ويتبقة له لقاء مؤجل أمام الفيصلي من الجولة الساسة لدوري المحترفين.
وكان قد سقط نادي الهلال في فخ التعادل أمام مضيفه الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق فيما فاز الأهلي بديربي جدة أمام الاتحاد بهدفين لهدف.
الهلال السعودي مازال يتربع على صدارة الدوري برصيد 20 نقطة، متقدمًا على النصر الوصيف بثلاث نقاط فقط.
وقفز النادي الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعدما فاز على الاتحاد في ديربي جدة.
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