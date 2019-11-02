الآسيوي يكلف امرأة بمراقبة النهائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالامبور

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس المراقبة مانيا كيوماني من لاوس لتكون أول مراقبة لنهائي، وذلك عندما تراقب مباراة 25 أبريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني غدا في كوالالمبور على نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال الاتحاد بموقعه على الانترنت أمس «تستعد مراقبة المباريات مانيا كيوماني من لاوس لتسجيل محطة تاريخية في تاريخ كرة القدم الآسيوية».

وأضاف الاتحاد أن هذا التكليف يشكل إضافة جديدة في مسيرة كيوماني عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي والأمينة العامة في اتحاد لاوس لكرة القدم، والتي سبق أن ختيرت من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) ضمن مراقبي المباريات في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وبعد النجاح كمراقبة في مباراة التصفيات الآسيوية بين سنغافورة وأوزبكستان في 15 أكتوبر، تستعد كيوماني الآن لمباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين 25 أبريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني اللذين يتنافسان على الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخهما.

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وقالت كيوماني «أتشرف باختياري في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي كمراقبة من لاوس، هذا الأمر يظهر أن الاتحاد القاري يمنح الفرصة للجميع بغض النظر عن الجنس، حيث يأخذ بعين الاعتبار فقط القدرة على تحقيق أفضل النتائج».

وأضافت «أفتخر لكوني من ضمن هذا الجيل من النساء اللواتي يواصلن كسر الحواجز في كرة القدم الآسيوية، حيث شهدنا تعيين عدد من الحكمات ومراقبات المباريات في مسابقات الرجال هذا العام، وهذه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح لجميع النساء العاملات في هذه الرياضة».

وسبق لكيوماني أن عملت كمراقبة مباريات في بطولات الأندية الآسيوية إلى جانب بطولات الفئات العمرية للسيدات منذ عام 2008، حيث إنها تعتبر سبب النجاح الكبير الذي حققته في مسيرتها للعمل عن قرب مع الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وأوضحت أنها «حصلت على عديد من الفرص الجيدة في السنوات الأخيرة، وقد تعلمت كثيرا من عملي مع أشخاص من الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، أنا أقدر هذه الخبرة وأريد أن أشكر الاتحاد الآسيوي على إيمانه بي ودعمي ومنحي هذه الفرص الرائعة».

ويواصل الاتحاد الآسيوي التزامه بدعم دور المرأة في كرة القدم، حيث عين في مايو الماضي طاقم حكمات من اليابان بقيادة يوشيمي ياماشيتا ومساعدتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروجي، اللواتي أصبحن أول طاقم نسائي يدير مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي بين يانجون يونايتد من ميانمار وناجا وورلد من كمبوديا.

كما رشح الاتحاد الآسيوي 4 مراقبات للمباريات، هن: كيم سي-اين من كوريا الجنوبية ونجوين ثانه ها من فيتنام ولاو تشيوك تشي من هونج كونج إلى جانب كيوماني، للمشاركة في الإشراف على مباريات بالتصفيات الآسيوية.