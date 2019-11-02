هوفنهايم يقسو على بادربورن في البوندسليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين
لقن هوفنهايم ضيفه بادربورن درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول بالمرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وسجل الأهداف روبير سكوف في الدقيقة الثانية، وبافيل كاديرابيك (15)، ويورجن لوكاديا (25).
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف فرايبورج وفولفسبورج، صاحبي المركزين الثالث والرابع، وبفارق نقطة خلف بايرن ميونخ الوصيف، ونقطتين خلف بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.
فيما توقف رصيد بادربورن عند 4 نقاط في قاع الترتيب بفارق 3 نقاط عن المنطقة الآمنة في جدول الترتيب.
وهذا هو الفوز الخامس لهوفنهايم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لبادربورن مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.
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