تيفيز: هاجس رونالدو الجيم وميسي كان لا يجيد الضربات الثابتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد نجم كرة القدم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، مقارنة بين النجمين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مستغلا معرفته بهما من خلال لعبه إلى جانبهما، موضحا السر وراء كونهما الأفضل في العالم منذ سنوات طويلة.

وحالف الحظ تيفيز «الأباتشي» للعب بجوار كل من ميسي في المنتخب الأرجنتيني ورونالدو عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وكشف تيفيز عن الفارق بين اللاعبين الكبيرين في تصريحات نشرتها صحيفة «إكسبريس تريبيون» البريطانية أمس، من خلال سرد رواية قديمة عن رونالدو.

وقال تيفيز «رونالدو يقضي اليوم كله في الجيم، إنه هاجس يستحوذ عليه، أتذكر أننا كنا بحاجة للذهاب إلى الجيم للتدريب في التاسعة من صباح يوم ما، ووصلت إلى هناك في الثامنة ووجدته موجودا، وحاولت في المرة التالية أن أصل للجيم في السابعة والنصف ووجدته أيضا في ذلك التوقيت. وفي مرة أخرى، بذلت جهدي لأصل هناك في السادسة والنصف لكنني وجدته هناك أيضا».

وفي المقابل، أشار تيفيز مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني حاليا إلى أن مواطنه ميسي «الأمور كلها طبيعية بالنسبة له، يتدرب بشكل طبيعي، ذات مرة لم يكن يسدد الضربات الحرة بشكل جيد، ولكنه تدرب على ذلك حتى أصبح قادرا على تسديد الكرة من الضربات الحرة في زاوية المرمى دون عناء، لقد تدرب وتحسن».

وسبق لتيفيز أن لعب لعدد من الأندية خلال مسيرته الكروية، منها ويستهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا وكورينثيانز البرازيلي ويوفنتوس الإيطالي.