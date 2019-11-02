بيرهوف: قوة لوف في الهدوء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

أكد المدير الإداري لمنتخب ألمانيا لكرة القدم أوليفر بيرهوف، أن المدير الفني للمانشافت يواخيم لوف، يتمتع بقدر كبير من الهدوء رغم الضغوط الواضحة التي يتحملها بسبب النتائج.

وفي مقابلة من المقرر أن تذيعها محطة «سكاي سبورت» غدا قال بيرهوف «يعرف لوف أنه فقد جزءا معينا من الثقة الآن، وأن عليه أن يحقق نتائج، لكنني دائما أراه هادئا للغاية، ولقد عايشته في عدد من المواقف وبعضها مواقف ضغط أثناء البطولات، وكذلك عند اتخاذ قرارات تتعلق باختيارات واستبعاد لاعبين».

وأضاف بيرهوف أن لوف لم يلتفت إلى دعوات مشجعين للمنتخب الألماني تطالب برحيله أثناء مباراة ألمانيا أمام أستونيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في أكتوبر الماضي.

Advertisements

وأوضح بيرهوف أن هذه بالفعل هي اللحظات التي تجعله قويا، لأنه يحتفظ عندئذ بالهدوء ويفكر في الأمر المعروض أمامه وليس في اتخاذ قرارات شعبية.

وثارت نقاشات أخيرا بشأن قرار لوف بعدم إعادة ماتس هوملز، الذي استبعده لوف من المنتخب، بعد إصابة المدافع نيكلاس زوله.

ويلتقي المنتخب الألماني في مدينة مونشنجلادباخ، نظيره من بيلاروس في 16 نوفمبر الحالي، وبعد ذلك بثلاثة أيام، يلتقي المانشافت نظيره من إيرلندا الشمالية في فرانكفورت، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ومن المرجح أن الفوز على بيلاروس سيمنح المنتخب الألماني بطاقة التأهل لنهائيات البطولة.

كانت بداية المنتخب الألماني الذي يطغى عليه العنصر الشبابي في تشكيله الجديد، واعدة في مستهل العام، لكنه عاد وقدم مباريات متوسطة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وكانت هناك انتقادات للمنتخب الألماني على نحو خاص بسبب الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام غريمه، المنتخب الهولندي، 2-4 في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.