جنوب أفريقيا بطلة العالم للرجبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - يوكوهاما

توج منتخب جنوب أفريقيا بلقب كأس العالم للرجبي للمرة الثالثة في تاريخه، إثر تغلبه على نظيره الإنجليزي 32 - 12 أمس في النهائي الذي أقيم على ملعب استاد يوكوهاما الدولي في اليابان.

وحافظ منتخب جنوب أفريقيا، المتوج باللقب في نسختي 1995 و2007، على سجله خاليا من الهزائم في المباريات النهائية بكأس العالم.

أما المنتخب الإنجليزي، فقد أخفق في التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث توج بنسخة عام 2003 إثر فوزه في النهائي على نظيره الأسترالي.