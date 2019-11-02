شكرا لقرائتكم كيشو يضمن ميدالية لمصر ببطولة العالم للمصارعة فى المجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة ميدالية لمصر فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر بعد تأهله لنهائي البطولة . ونجح كيشو فى الوصول إلى نهائي بطولة العالم بعد الفوز على منافسه اليابانى بنتيجة 5/7 فى الدور قبل النهائي . Advertisements كان كيشو قد تغلب على لاعبى الصين و أوكرانيا و كبرجستان ثم على اللاعب اليابانى . ويعد كيشو هو أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 باحتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى

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