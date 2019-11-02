شكرا لقرائتكم الزمالك يقاوم ملايين "دونجا" دجلة بلاعب نادى مصر .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن مسئولى الزمالك وجدوا ضالتهم فى تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لقطع فى الرباط الصليبى خلال الأيام الماضية.

تواجد إسلام صالح لاعب وسط نادى مصر على خريطة التعاقدات فى النادى الأبيض بعدما كثف وكيل اللاعب اتصالاته مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بقريق الزمالك لعرض اللاعب عليه.

عرض وكيل اللاعب الفيديوهات الخاصه لنجم سموحه والمصري ودجله السابق والتي بشأنها عرضها نجل رئيس نادي الزمالك علي الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض والذي أشاد بإمكانيات اللاعب خاصة أنه الذى صنع هدف التعادل لفريقه أمام الأبيض بالدورى المصرى.

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وعلمت سوبر كوره أن هناك ترحيب من جانب الجهاز الفني للفريق الأبيض بالتعاقد مع اسلام صالح ليحل بديلا لنجم الفريق محمود عبد العزيز والذي خضع مؤخرا لعمليه الرباط الصليبي خصوصا بعد فشل صفقه محمد عبد العاطي نجم وسط دجله والذي اشترط رئيس ناديه ماجد سامي الحصول علي مبلغ 50 مليون جنيه كشرط لانتقاله للابيض في فتره الانتقالات الشتويه القادمه .

ونفس الحال ينطبق على صفقه دونجا نجم نادي بيراميدز والذي تأكد اقترابه من الانضمام لصفوف الأهلي في يناير القادم أو في نهايه الموسم بعد الاتفاق المبدئي الذي حدث بين اللاعب واداره ناديه ومسؤولي الاحمر.

الجدير بالذكر أن اسلام صالح يعد أحد ابناء النادي الاهلي من مواليد ٩٦ وشارك في نهائيين لكأس مصر امام الاهلي والزمالك مع ناديه السابقين المصري وسموحه