شكرا لقرائتكم فقرة تأهيلية خاصة فى الزمالك وتدريب مكثف لحراس المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشرف رودريجيز مدرب الاحمال بفريق الزمالك ، علي فقرة تأهيلية خاصة للاعبين يقومون بتنفيذها علي هامش مران اليوم وذلك لرفع المعدل البدني والتأهيلي لهم ، خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر.

وأشاد مدرب الاحمال باللاعبين اثناء قيامهم بالحصة التأهيلية، وذلك بسبب الدقة والتركيز في اداء المتفق عليه معهم.

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من ناحية اخري خصص دراجون مدرب حراس مرمى بالفريق ، فقرة تدريبية لحراس المرمي وذلك علي هامش المران المقام حاليا، اعتمد خلالها علي تدريبهم علي أمور فنية خاصة برد الفعل والتعامل مع الكرات القادمة من الخصم والمرونة والسرعة في التعامل معها،

وشهد مران الحراس، مشاركة محمد أبوجبل بشكل طبيعي عقب انهائه البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، كما شارك محمد عواد ، والحارس الشاب محمد شريف مواليد ٢٠٠٠ الذي قام الجهاز الفني للفريق بتصعيده لتدريبات الفريق الأول، في ظل وجود محمد صبحي مع المنتخب الاوليمبي.