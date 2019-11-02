شكرا لقرائتكم لوتشيسكو يستبعد 5 هلاليين من مباراة عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال خمسة لاعبين من القائمة التي سيواجه بها فريق عرعر ضمن مباريات دور الـ64 من بطولة كأس الملك.

وقرر المدرب الروماني إبعاد الحارس الأساسي عبدالله المعيوف من القائمة التي اختارها لخوض اللقاء، بالإضافة إلى المدافع جانغ هيون سو وياسر الشهراني، بالإضافة إلى الإيطالي سباستيان جوفينكو والبيروفي أندري كاريو

ويلتقي الهلال مع عرعر "درجة ثانية" يوم الأحد في آخر مواجهة له قبل أن يلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في التاسع من الشهر الجاري.