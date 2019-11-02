شكرا لقرائتكم إينتراخت فرانكفورت يصعق بايرن ميونخ بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى بايرن ميونخ لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني لكرة القدم ومني الفريق بهزيمة ثقيلة 1 - 5 أمام مضيفه إنتراخت فرانكفورت يوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

كما شهدت نفس المرحلة أيضا فوز بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن 2 - 1 وبوروسيا دورتموند على فولفسبورغ 3 - صفر ولايبزيغ على ماينز 8 - صفر وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورغ 2 - 2.

وتلقى بايرن لطمة قوية في وقت مبكر من المباراة بطرد لاعبه المخضرم جيروم بواتينغ في الدقيقة التاسعة للخشونة مع غونزالو باسيينسيا لاعب فرانكفورت.

واستغل إنتراخت فرانكفورت تفوقه العددي بعد هذا الطرد المبكر وتقدم بهدفين سجلهما فيليب كوستيتش وجبريل سو في الدقيقتين 25 و33 ولكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي قلص الفارق بتسجيل هدف مهم لبايرن في الدقيقة 37.

ورغم هذا، فقد استغل أصحاب الأرض التفوق العددي مجددا ووسعوا الفارق مع بايرن في بداية الشوط الثاني بهدف سجله ديفيد أبراهام في الدقيقة 49 ثم ضاعف النمساوي مارتين هينتريغر مدافع إنتراخت من صعوبة المباراة على بايرن بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم باسيينسيا التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لإنتراخت في الدقيقة 85.

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واستفاد بوروسيا مونشنغلادباخ من سقوط بايرن في فخ الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي وعزز صدارته لجدول البطولة، موسعا الفارق مع حامل اللقب إلى أربع نقاط بالفوز الثمين على مضيفه باير ليفركوزن.

وأنهى مونشنغلادباخ الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما أوسكار فيندت وماركوس تورام في الدقيقتين 18 و42 مقابل هدف سجله كيفن فولاند في الدقيقة 25 فيما لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف للفريقين.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام دورتموند الذي قفز إلى المركز الثاني، فيما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف لايبزيغ وأمام فرايبورغ.

وعلى استاد "ريد بول آرينا" ، حسم لايبزيغ المباراة أمام ضيفه ماينز تماما في الشوط الأول، حيث أنهاه لصالحه بخماسية نظيفة سجلها مارسيل سبيتسر وتيمو فيرنر وكريستوفر نكونكو ومارسيل هالستنبريغ ويوسف بولسن في الدقائق الخامسة و30 و35 و38 و44.

وخلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، عزز لايبزيغ تقدمه بهدفين آخرين سجلهما فيرنر والفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقتين 48 و50 ثم ضاعف الفريق من صدمة ماينز بالهدف الثامن عن طريق فيرنر في الدقيقة 87 ليكون الهدف الثالث (هاتريك) لفيرنر في هذه المباراة.