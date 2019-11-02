"التراس" الرجاء البيضاوي في ايطاليا يصدحون بميلانو







اسماء السيد - ميلانو: قبيل بدء مباراة الديربي العربي بين فريقي الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيين مساء اليوم السبت لنيل كأس محمد السادس، تجمع عددغفير من أنصار (التراس )الرجاء البيضاوي في إيطاليا منتصف نهار اليوم في ساحة ديل دومو في مدينة ميلانو الإيطالية، ورددوا شعارات مؤيدة لفريق الرجاء البيضاوي، كما صدحوا بأغنية "في بلادي ظلموني". وبلغ عدد مناصري الرجاء الدين توافدوا على الساحة الشهيرة في ميلانو اكثر من 50 شخصا. Advertisements وقال احد مناصري "الرجاء" لموقع "ايلاف المغرب" انهم توافدوا من مختلف المدن الإيطالية، وجعلوا من ميلانو نقطة التقاء بينهم. وتواعد مناصرو "الرجاء" المقيمين في ايطاليا، وكلهم شباب، في ميلانو لمشاهدة مباراة الديربي.

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