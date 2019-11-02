ليفربول يقلب تأخره إلى فوز مثير وسيتي يتخطى ساوثامبتون









اسماء السيد - قدم ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عودة مذهلة أخرى ليفوز 2-1 على مستضيفه أستون فيلا بهدفين متأخرين من آندي روبرتسون وساديو ماني اليوم السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة محافظا على تفوقه بست نقاط على مانشستر سيتي الذي انتصر 2-1 على ضيفه ساوثامبتون.

وبدا أن الفريق القادم من منطقة مرسيسايد في طريقه لأول هزيمة في الدوري هذا الموسم بعدما حول محمود حسن "تريزيجيه" ركلة حرة من جون مكجين إلى داخل المرمى في الدقيقة 21.

لكن الظهير الأيسر روبرتسون قفز أعلى من الجميع ليقابل تمريرة ماني العرضية إلى داخل شباك الحارس توم هيتون في الدقيقة 87.

ثم حول ماني ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنطلق احتفالات جنونية من جماهير ليفربول.

وركض يورجن كلوب مدرب ليفربول إلى داخل الملعب بعد نهاية المباراة لعناق لاعبيه أمام جماهيرهم.

وكانت النتيجة قاسية على أستون فيلا الوافد الجديد الذي يتقدم بثلاث نقاط فقط على منطقة الهبوط.

ورغم غياب قائده جاك جريليش ثم اللعب بإيقاع سريع والضغط العالي كان يمكن أن يتقدم أستون فيلا بعد 60 ثانية عندما سدد أنور الغازي كرة في يد أليسون بيكر من مدى قريب.

لكن ليفربول، الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي في أنفيلد، أظهر ثقة بالنفس وهاجم في الشوط الثاني.

ولعب ماني، الذي أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، دورا محوريا وأهدر فرصة بضربة رأس في الشوط الأول ثم تصدى هيتون لمحاولتيه في الشوط الثاني قبل أن يسجل هدف الفوز.

وقال ماني "كان تنفيذا مثاليا للركلة الركنية وفي النهاية كنت محظوظا بذهاب الكرة إلى داخل الشباك.

"لم نقدم أفضل ما لدينا اليوم لكننا نستحق النقاط الثلاث... أستون فيلا كان أكثر فريق ضغط علينا حتى الآن ولهذا السبب فهو الدوري الأفضل في العالم فكل مباراة يمكن أن تكون بهذا الشكل".

ولو لم ينتصر ليفربول لاستشاط غضبا تجاه قرار حكم الفيديو المساعد في الشوط الأول عندما ألغى هدف روبرتو فيرمينو في الدقيقة 28. وأظهرت الإعادة أن اللاعب البرازيلي كان متسللا بفارق ضئيل للغاية.

أجويرو وووكر يمنحان سيتي فوزا متأخرا على ساوثامبتون

نجا مانشستر سيتي من مأزق ضيفه ساوثامبتون بفضل هدفين متأخرين سجلهما سيرجيو أجويرو وكايل ووكر ليفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفاجأ ساوثامبتون، الذي تلقى هزيمة مذلة 9-صفر أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية وخسر 3-1 أمام سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأسبوع الماضي، مستضيفه بهدف جيمس وارد-بروس في الدقيقة 13.

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وأمضى سيتي بقية المباراة وهو يحاول فك لغز دفاع ساوثامبتون إلى أن أدرك التعادل في الدقيقة 70 عندما حول أجويرو تمريرة ووكر العرضية إلى داخل الشباك.

وحاول ساوثامبتون الصمود من أجل الحصول على نقطة لكن شباكه اهتزت بضربة رأس من ووكر قبل ثلاث دقائق من النهاية ليبدو وقتها أن بوسع الفريق تقليص الفارق مع ليفربول متصدر الترتيب.

لكن فرحة سيتي لم تدم طويلا، بعد أن وردت الأنباء بأن ليفربول سجل هدفين قبل النهاية على ملعب استون فيلا ليفوز 2-1 ويحافظ على تصدره بفارق ست نقاط.

وحذر المدرب بيب جوارديولا في منتصف الأسبوع الماضي بأن ساوثامبتون سيرد بعد هزيمته المذلة امام ليستر وسيشمر عن سواعد الجد وسيظهر بعض الصلابة والقوة.

وثبت أن ذلك صحيح عندما فاجأ وارد-بروس جماهير سيتي في ملعب الاتحاد.

وشارك ناثان ريدموند ويان فاليري في تهيئة الكرة لستيوارت ارمسترونج ليسدد الأخير على المرمى وعندما فشل ايدرسون في السيطرة على تسديدته، ذهبت الكرة لوارد-بروس ليسكنها الشباك.

واستحوذ سيتي على الكرة بنسبة 70 في المئة قبل نهاية الشوط الأول ولم يستطع التسجيل من 14 محاولة على المرمى.

وتواصل احباطات سيتي مع بداية الشوط الثاني مع بداية احساس ساوثامبتون، الذي دافع بكل ما أوتي من قوة، بأن هذا قد يكون يومه.

وكما يحدث دوما، استطاع اجويرو اخراج سيتي من المأزق.

ومرر كيفن دي بروين الكرة لووكر، الذي كان يلعب وقتها كمهاجم اضافي، ووصلت تمريرة عرضية منه من جانب الملعب إلى اجويرو الذي هز شباك اليكس مكارثي.

ومما يدعو للدهشة أن هذه كانت أول محاولة لسيتي على المرمى في الشوط الثاني ومضى بعدها الفريق ليحقق الفوز.

واقترب دي بروين من التسجيل وكانت هناك فرصة لاجويرو أمام المرمى تصدى لها جاك ستيفنز قبل ان تصل تمريرة عرضية من انجيلينو لووكر ليضمن الفوز لفريقه.

وقال ووكر الذي سجل أول أهدافه هذا الموسم "كانت مباراة مجنونة ولحظات تسجيل الأهداف فيها كانت ضمن هذه اللحظات المجنونة. من الصعب دوما اللعب أمام 11 لاعبا يدافعون.

"واصلنا طرق الباب ولحسن الحظ فقد انفتح لي الباب وكنت أنا من سجل (هدف الفوز)".

ملخص مباراة ليفربول وأستون فيلا:

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون: