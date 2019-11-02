شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب نادى مصر على ردار الزمالك لتعويض غياب زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسئولى الزمالك وجدوا ضالتهم فى تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لقطع فى الرباط الصليبى خلال الأيام الماضية، حيث تواجد إسلام صالح لاعب وسط نادى مصر على خريطة التعاقدات فى النادى الأبيض، بعدما كثف وكيل اللاعب اتصالاته مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك لعرض اللاعب عليه.

الجدير بالذكر أن إسلام صالح يعد أحد أبناء النادي الأهلي من مواليد ٩٦، وشارك فى نهائيين لكأس مصر أمام الأهلي والزمالك مع ناديه السابقين المصرى وسموحة.

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