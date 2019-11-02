شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تأهيلية خاصة فى الزمالك وتدريب مكثف لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف رودريجيز، مدرب الأحمال بفريق الزمالك، على فقرة تأهيلية خاصة ببعض اللاعبين ليقوموا بتنفيذها على هامش مران اليوم، وذلك لرفع المعدل البدني والتأهيلي لهم، خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر.

وأشاد مدرب الاحمال باللاعبين أثناء قيامهم بالحصة التأهيلية، وذلك بسبب الدقة والتركيز في أداء المتفق عليه معهم.

من ناحية أخرى خصص دراجون، مدرب حراس مرمى بالفريق، فقرة تدريبية لحراس المرمي، وذلك على هامش المران المقام حاليا، اعتمد خلالها على تدريبهم على أمور فنية خاصة برد الفعل والتعامل مع الكرات القادمة من الخصم والمرونة والسرعة فى التعامل معها.

وشهد مران الحراس مشاركة محمد أبوجبل بشكل طبيعي عقب إنهائه البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، كما شارك محمد عواد والحارس الشاب محمد شريف مواليد 2000، الذي قام الجهاز الفني للفريق بتصعيده لتدريبات الفريق الأول، في ظل وجود محمد صبحى مع المنتخب الأوليمبي.