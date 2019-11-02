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طنطا يخوض مباراتين وديتين أمام حرس الحدود الأربعاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا إلي تدريباته اليومية، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة.

كما قرر الجهاز الفنى لأبناء السيد البدوى بقيادة أيمن المزين خوض لقاءين وديين أمام حرس الحدود على ملعب فندق إقامة الأخير بالقاهرة يوم الأربعاء القادم.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف الممتاز، وذلك حتى انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة، والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة بشهر نوفمبر، وستنتهى يوم 23 من نفس الشهر.

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