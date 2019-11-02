كيشو يضمن ميدالية لمصر ببطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، ميدالية لمصر فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر بعد تأهله لنهائي البطولة. ونجح كيشو فى الوصول إلى نهائى بطولة العالم بعد الفوز على منافسه اليابانى بنتيجة 5/7 فى الدور قبل النهائي. وكان كيشو قد تغلب على لاعبى الصين وأوكرانيا وكيرجستان ثم على اللاعب اليابانى. ويعد كيشو هو أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 باحتلال المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى.

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