سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض الزمالك لخطف "مولر" قبل الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف مسئولو نادى الزمالك من مفاوضاتهم لضم إحدى الصفقات المنتظرة لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مسئولو النادى الأهلى قد تدخلوا لمنع حاتم جميل الشهير بمولر صانع ألعاب المنصورة ومنتخب الشباب تحت 19 سنة من الانتقال إلى نادى الزمالك بعد اتصال هاتفى جمع عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، وتامر النحاس وكيل اللاعب.

الجدير بالذكر أنه أجرى أحد الوسطاء مكالمة هاتفية باللاعب وشقيقه من أجل إبلاغهم برغبة مسئولى الزمالك في ضم مولر بل والاتفاق على موعد من أجل الحضور لمقر النادى بميت عقبه للاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بعد فتح قنوات اتصال مع مسئولي المنصورة خلال الأيام الماضية.

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