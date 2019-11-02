شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية اجتماعا اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة.
وأكدت اللجنة أن الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار، ونثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.