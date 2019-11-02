شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية اجتماعا اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة.

وأكدت اللجنة أن الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار، ونثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو.