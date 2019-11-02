شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرتدى الزى الأبيض والشورت الأخضر أمام كوت دى أور بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع ما بين المصري وضيفه كوت دي أور بطل سيشل وهي المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.



عُقد الاجتماع تحت رئاسة مراقب المباراة السيد أومورهو سيستيليو، والذي ينتمي إلى دولة جنوب السودان بحضور طاقم التحكيم الدولي البوركينابي بوريما سانوجو حكما الساحة، ومعه كل من المساعد الأول أهابو ووبجو والمساعد الثاني ايسيبيري ياميجو والحكم الرابع حميدو ديرو.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة ومن أهمها طاقمي الملابس التي سيرتديها الفريقان، حيث سيخوض المصري المباراة بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارسه اللون الوردي، في الوقت الذي سيرتدي فيه فريق كوت دي أور الطاقم البرتقالي الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأسود الكامل.