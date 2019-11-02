الامارات | توضيح حقيقة استقالة اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح حقيقة استقالة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم الانباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماع بشأن استقالة مجلس إدارة الاتحاد ، مؤكدا أنه لا صحة لمثل هذه الاخبار، واصفا إياها بانها مجرد شائعات

وقال المصدر لـ "الإمارات اليوم" اتحاد الكرة مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية التي تستمر حتى 2020 "

وكان مجلس اتحاد الكرة حدد خلال اجتماعها الأخير برئاسة مروان بن غليطة ، ديسمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادة لتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024 ولجنة آخري للاستئناف .