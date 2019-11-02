شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط أمام ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق برشلونة هزيمة صادمة أمام مضيفه فريق ليفانتى، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب سيوتات دى فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
تقدم لبرشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38، عن طريق ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.
ولكن في الشوط الثانى، نجح ليفانتى في تسجيل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط، عن طريق خوسيه كامبانا، وبورخا مايورال ونيمانجا رادوجا في الدقائق 61، 63 و68.
بتلك النتيجة يتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في صدارة ترتيب جدول لاليجا، وأصبح مهددًا بفقدان الصدارة في حال فوز ريـال مدريد على ريـال بيتيس في اللقاء المقرر انطلاقه في العاشرة مساء اليوم، بينما ارتفع رصيد ليفانتى للنقطة 17 في المركز الثامن.
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