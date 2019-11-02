شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على ساوثهامبتون 2-1 ويحافظ على وصافة «بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف فريق مانشستر سيتي فوزًا قاتلًا من نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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وحوّل السيتي تأخره في الشوط الأول إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم ساوثهامبتون بهدف أحرزه جيمس وارد في الدقيقة 13، وفى الشوط الثانى نجح سيرجيو أجويرو في تسجيل هدف التعادل للسيتى في الدقيقة 71 ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في صدارة الهدافين مع جمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى.

وفى الدقيقة 86 استغل كايل والكر خطأ حارس ساوثهامبتون ويسجل هدف الفوز القاتل.

بتلك النتيجة يحافظ مانشستر سيتي على وصافة جدول بريميرليج برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي تغلب بصعوبة على أستون فيلا 2-1، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.