شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تصدره لدوري اليد.. ومطاردة من الجيش والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك صدارته لقمة دوري المحترفين لرجال كرة اليد والمرتبط مواليد «2002»، بعد ختام الجولتين الثامنة والتاسعة التي انتهت بفوز منطقي لجميع فرق المقدمة عدا سبورتنج، وصيف بطل إفريقيا، والذي كان محتلًا للمركز الثاني خلف الزمالك قبل انطلاق المرحلتين الأخيرتين، لكنه تلقى خسارة مفاجئة من المعادي، الوافد الجديد لدوري المحترفين، بنتيجة 27/29 ليهبط إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.

ويتصدر الزمالك قمة الجدول برصيد 27 نقطة يليه طلائع الجيش والنادي الأهلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بعد تساويهما في عدد النقاط برصيد 25 نقطة لكل منهما ولكن الأفضلية للفريق العسكري بفارق 6 أهداف عن الفريق الأحمر.

ويأتي سموحة في المركز الرابع متساويًا مع جاره سبورتنج السكندري في رصيد النقاط 23 نقطة لكليهما، ولكن سموحة يتقدم بفارق 17 هدفًا.

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كان الزمالك فاز في الجولتين الثامنة والتاسعة على كل من الحوار بنتيجة 38/26 ثم على الفيوم 34/26 على الترتيب، فيما فاز الأهلي على 6 أكتوبر 29/25، ثم على المعادي 29/21.

وفاز طلائع الجيش على الجزيرة 31/21 ثم على أصحاب الجياد السكندري 35/28، فيما خسر سموحة على ملعبه أمام هليوبوليس في الجولة الثامنة بنتيجة 35/34 ثم فاز على حدائق الأهرام الصاعد لدوري المحترفين 19/17 في الأسبوع التاسع للمسابقة.

فيما فاز الزهور على حدائق الأهرام 22/21 ثم تعادل مع نادي الحوار 21/21، كما فاز الجزيرة على جزيرة الورد في الجولة التاسعة 29/25 والطيران على 6 أكتوبر 27/22 وسبورتنج على جاره الأوليمبي السكندري 27/23 وأخيرا هليوبوليس على فريق البنك الأهلي بصعوبة 30/29 في إطار الجولة نفسها.

فيما يتصدر نادي البنك الأهلي قمة دوري المرتبط الذي ترتبط نتائجه بنتائج الفريق الأول لكل ناد حتى نهاية الدور الأول فقط وذلك برصيد 26 نقطة يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة ثم الزمالك ثالثا برصيد 24 نقطة متساويا مع سبورتنج السكندري ولكن الأفضلية للأبيض بفارق 30 هدفا.