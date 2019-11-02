بالفيديو.. نتائج الدوري الألماني اليوم والسقوط الكارثي لـ بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

شهد مباريات الدوري الألماني اليوم نتائج مثيرة ومفاجأة كان أبرزها السقوط المدوي والكارثي لـ بايرن ميونخ خارج أرضه، على يد مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1على ملعب كومرزبنك آرينا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.



أهداف فرانكفورت جاءت عن طريق فيليب كوستيتش، جبريل سو، ديفيد أبراهام، مارتن هينتيريجر وجونسالو باسيينسيا في الدقائق 25، 33، 49، 61 و85، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 37.

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بهذه النتيجة، ارتقى فرانكفورت للمركز السادس بعد وصوله للنقطة 17، بينما هبط بايرن للمركز الرابع بعد توقفه عند 18 نقطة.

وفي فاز بوروسيا المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن (2-1)، وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج (3-0) ولايبزج على ماينز (8-0) وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج (2-2).