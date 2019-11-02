- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. نتائج الدوري الألماني اليوم والسقوط الكارثي لـ بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
شهد مباريات الدوري الألماني اليوم نتائج مثيرة ومفاجأة كان أبرزها السقوط المدوي والكارثي لـ بايرن ميونخ خارج أرضه، على يد مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1على ملعب كومرزبنك آرينا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.
أهداف فرانكفورت جاءت عن طريق فيليب كوستيتش، جبريل سو، ديفيد أبراهام، مارتن هينتيريجر وجونسالو باسيينسيا في الدقائق 25، 33، 49، 61 و85، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 37.
بهذه النتيجة، ارتقى فرانكفورت للمركز السادس بعد وصوله للنقطة 17، بينما هبط بايرن للمركز الرابع بعد توقفه عند 18 نقطة.
وفي فاز بوروسيا المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن (2-1)، وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج (3-0) ولايبزج على ماينز (8-0) وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج (2-2).
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نتائج الدوري الألماني اليوم والسقوط الكارثي لـ بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.