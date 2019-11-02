التعادل يحسم مواجهة أرسنال وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 تعادل فريق أرسنال الإنجليزي، مع نظيره ولفرهامبتون، بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، علي ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة ال11 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

افتتح " بيير أوباميانج " أهداف المباراة للجانرز في الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني نجح خيمينيز من تعديل النتيجة في الدقيقة 76. وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده للنقطة 17 بجدول ترتيب البريميرليج، كما رفع ولفرهامبتون رصيده ل13 نقطة.

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