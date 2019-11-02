مانشستر سيتي يقتنص فوز ثمين أمام ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في الفوز علي نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

سجل يمس وارد براوس هدف ساوثهامبتون في الشوط في الدقيقة 13،وفي الشوط الثاني نجح أجويرو في تعديل النتيجة للسيتيزين في الدقيقة 70. Advertisements وفي الدقيقة 86 أضاف والكر الهدف الثاني للسيتي، ليقتنص الثلاث نقاط كاملة. وبدأ السيتيزين المباراة بتشكيل مكوّن من :- "إيدرسون - تاسيندي - والكر - فرناندينيو - ستونز - دافيد سيلفا - إيلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - دي بروين - رحيم ستيرلينج - أجويرو" وبهذه النتيجة رفع السيتي رصيده للنقطة 25 في وصافة ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط.

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