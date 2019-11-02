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شاهد ليفربول يحقق فوز قاتل على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

شاهد ليفربول يحقق فوز قاتل على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

أنس عبد الغني

نجح فريق ليفربول من تحقيق فوز قاتل وثمين على نظيره فريق أستون فيلا , بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة 11 من على ملعب فيلا بارك.

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تقدم استون فيلا في الدقيقة 21 عن طريق , محمود حسن تريزيجيه بعد ضربة حرة مباشرة ، وفي الدقائق الأخيرة وعند 86 عادل ليفربول النتيجة بعد كرة عرضية من ماني حولها أندري روبيرتسون برأسية في الشباك

وفي الدقيقة " 90+4 " سجل ليفربول هدف الفوز عن طريق ساديو ماني لينتهي بعدها اللقاء بفوز فريق ليفربول 2-1.

ليرفع ليفربول رصيده الى 31 نقطة في صدارة الترتيب العام بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً .

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