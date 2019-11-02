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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تريزيجيه يتقدم لأستون فيلا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
نجح محمود حسن تريزيجيه في إحراز الهدف الأول لـ أستون فيلا الإنجليزي أمام ليفربولفي إطار المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في منافسات الجولة 11 من الدوري الانجليزي.
وانتهى الشوط الأول من تقدم استون فيلا بهدف تريزيجيه لأصحاب الأرض على ليفربول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.
ويدخل ليفربول اللقاء برصيد 28 نقطة على قمة ترتيب الدوري من إجمالي 10 مباريات لعبها حتى الآن، فاز في 9 منها وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد،وعلى الجانب الآخر يحل أستون فيلا في المركز 15 برصيد 11 نقطة.
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