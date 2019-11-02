سفيتولينا لنهائي محترفات التنس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - شينزن (الصين)

تقدمت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا خطوة جديدة ومهمة، على طريق الدفاع عن لقبها في البطولة الختامية (نهائي الدوري العالمي)، لموسم بطولات الرابطة العالمية للمحترفات بتأهلها إلى المباراة النهائية للبطولة.

وشقت سفيتولينا المصنفة الثامنة للبطولة طريقها إلى النهائي بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بينشيتش أمس، خلال مباراتهما بالدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في شينزن بالصين.

وأجبرت الإصابة بينشيتش على الانسحاب عندما كانت سفيتولينا متقدمة 5 /‏ 7 و6 /‏ 3 و4 /‏ 1.