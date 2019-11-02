إيفاد مدربين وطنيين لاكتساب خبرات جوارديولا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سمحت اتفاقية وقعها معهد إعداد القادة، لعدد من المدربين الوطنيين، بخوض فترة بجانب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، لزيادة خبراتهم واكتساب مهارات جديدة من المدرب المشهور وجهازه الفني.

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وتهدف الاتفاقية إلى مساهمة هؤلاء المدربين في صناعة أجيال مؤهلة لتطوير التنافس المحلي، ومد المنتخبات الوطنية المحلية بالمواهب تمهيدا لتهيئتهم للدفع بهم في المحافل الإقليمية والعالمية.

ووقع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة اتفاقية تتضمن هذا البرنامج مع المدرب الإسباني، نظرا للخبرة التي يمتلكها في مجال التدريب الحديث، وتجاربه الناجحة في جميع الأندية التي تولى تدريبها، وحصوله على عديد من الجوائز التدريبية المختلفة أبرزها أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته أندية برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، ومانشيستر سيتي، لأغلى البطولات بانتهاجه أسلوب الاستحواذ الهجومي، وكرة القدم الشاملة الذي عرف به في كل محطاته التدريبية.

وتأتي خطوة برنامج المعايشات التي أقرها معهد إعداد القادة، لتطوير الإطار التدريبي الوطني في شتى الألعاب، وذلك ضمن المبادرات التي اطلقها خلال الفترة الماضية كبرنامج محترف والأكاديميات والدورات النوعية بحضور أفضل المدربين والكفاءات في العالم، بهدف النهوض بالرياضة السعودية لتواكب التطور الكبير الذي يشهده الوطن في شتى المجالات.