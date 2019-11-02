الهلال يستهل بحثه عن كأس الملك باستضافة عرعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشوار بحثه عن لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يستضيف في الـ7:45 مساء اليوم بملعبه في جامعة الملك سعود بالرياض، فريق عرعر (درجة ثانية) في إطار لقاءات دور الـ64.

وسيدخل المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو المباراة بلاعبين لم ينالوا فرصة الظهور في اللقاءات الماضية، سواء بدوري أبطال آسيا أو في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بهدف تأمين إراحة العناصر الأساسية وتجنب إرهاقهم قبل المواجهة المهمة أمام أوراوا الياباني السبت المقبل، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض، وكذلك تجهيز البدلاء لهذه الموقعة الآسيوية.

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وسيكون أبرز المشاركين في لقاء اليوم، الحارس محمد الواكد، والمدافع محمد جحفلي، ولاعب الوسط نواف العابد، والقائد محمد الشلهوب، فيما قد يعمد المدرب إلى إبقاء بعض المحترفين الأجانب إلى جانبه في دكة البدلاء تحسبا لأي مفاجأة قد يحدثها فريق عرعر، خاصة أنه يدخل منتشيا باحتلاله وصافة المجموعة الثانية لدوري أندية الدرجة الثانية في أسبوعها الرابع برصيد 8 نقاط.

ويعد البرازيلي جيرالدو ومحمد بشير ومحمد ظاهر ودباس الشمري أبرز عناصر فريق عرعر.

وضمن دور الـ16 اليوم أيضا، يستضيف الأنصار على ملعبه في المدينة المنورة فريق البكيرية في مواجهة تبدو متكافئة.

كما يحل حطين ضيفا على فريق جدة بالملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.