الوحدة يخطف كأس المملكة للمصارعة الرومانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف فريق الوحدة كأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الرومانية للكبار (الدرجة الأولى)، وذلك بحصوله على 154 نقطة في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وحل في المركز الثاني مركز تدريب الرياض برصيد 130 نقطة، وفي المركز الثالث مركز تدريب مكة برصيد 129 نقطة، ونال فيصل الدوسري من مركز تدريب الدمام كأس أحسن لاعب في البطولة التي شهدت تنافسا قويا من بقية الأندية المشاركة، سواء الجزيرة أو القادسية أو الاتفاق أو النجمة وبعض الهيئات، إضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.

وأدار البطولة 11 حكما بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس، وجرت على هامش البطولة تجارب المنتخب السعودي تحت 15 سنة لاختيار الفريق المشارك في معسكر خارجي ببولندا استعدادا لبطولة آسيا للناشئين تحت 15 سنة.