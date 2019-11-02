كأس محمد السادس تشتعل بمواجهتين عاصفتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم بذهاب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية العربية، مواجهتين هامتين، حيث يستقبل الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني باستاد برج العرب بحضور نحو 5 آلاف متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية في الإسكندرية. وينتظر أن يعتمد المدير الفني للاتحاد، طلعت يوسف طريقة تكفل له الفوز قبل الإياب المقرر في 26 نوفمبر الحالي بالمنامة.

من جانبه يأمل المحرق بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركوس باكيتا، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل الإياب.

وفي المباراة الثانية، يستضيف أولمبيك آسفي المغربي نظيره الترجي التونسي على ملعب المسيرة الخضراء، في مباراة اشتعلت قبل بدايتهان حيث نفدت التذاكر قبل وقت مبكر، وهو ما دعا السلطات الأمنية المغربية، لمضاعفة تأمين المباراة بزيادة عدد أفراد الأمن والمنظمين، خاصة بعد تنامي شائعات استهداف الجمهور للترجي بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس، والذي جمع الترجي بالوداد المغربي.