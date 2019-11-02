شكرا لقرائتكم شاهد..أسطورة الاسكواش نيكول ديفيد "بتاكل كشري"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نشرت الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد بطلة العالم السابقة لسيدات الاسكواش، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام خلال تناولها ل "الكشري" بإحدى مطاعم القاهرة على هامش تواجدها في مصر.

كانت البطلة الماليزية قد جاءت إلى مصر مؤخرا لمتابعة مباريات بطولة العالم لسيدات الاسكواش التي أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار والتي توجت بها البطلة المصرية نور الشربيني.

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يذكر أن نيكول ديفيد كانت قد اعتزلت لعبة الاسكواش في الموسم الماضي بعد أن حصدت بطولة العالم للسيدات ل 8 مرات في تاريخها وهو مالم تحققه أي لاعبة أخرى.

وتطارد نور الشربيني الأسطورة الماليزية، بعدما حصدت البطلة المصرية رابع ألقابها في بطولة العالم أمس حيث فازت في المباراة النهائية على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش بنتيجة 3/1.