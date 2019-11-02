شكرا لقرائتكم تفاصيل عرض الزمالك لخطف "مولر" قبل الأهلي .. تهديد بالهروب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثف مسئولو نادى الزمالك من مفاوضاتهم لضم أحد الصفقات المنتظرة لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم الخليج 365 أن نادى الزمالك قدم عرضا لضم نجم نادى المنصورة ومنتخب الشباب حاتم جميل الشهير بـ"مولر"، في الانتقالات المقبلة، مقابل ربع مليون جنيه للنادي، ومثلها للاعب، بالإضافة إلى استفادة المنصورة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا بنسبة 10% من قيمته.

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وتواصل أحد مسئولي الزمالك مع وكيل اللاعب في الساعات القليلة الماضية وعرض عليه 250 ألف جنيه يحصل عليها نادى المنصورة، ونفس المبلغ للاعب لإتمام التعاقد، خاصة بعدما علم مسئولو الأبيض أن الأهلي دخل على الخط وعرض 300 ألف جنيه على نادى المنصورة، لأنهاء التعاقد مع اللاعب.

من جانبه، طالب حاتم جميل نادي المنصور، بقبول عرض الزمالك الأكثر جدية من وجهة نظره، مهددا بالهروب إلى تركيا، والتعاقد مع أحد الأندية هناك مجانا واهدار فرصة الاستفادة المادية من بيعه على النادي في حال التباطيء في التفاوض مع الزمالك.