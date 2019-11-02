شكرا لقرائتكم اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت اللجنة المنظمة إلى أن كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة.
وأكدت اللجنة أن الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار ونثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو.
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