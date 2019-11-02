شكرا لقرائتكم اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة ، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية اجتماعا اليوم ، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة.

وأوضحت اللجنة المنظمة إلى أن كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة.

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وأكدت اللجنة أن الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار ونثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو.