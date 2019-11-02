شكرا لقرائتكم جلسة فنية بين ميتشو ولاعبي الزمالك قبل انطلاق المران بمعسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك ، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب التدريب بمعسكر السادس من اكتوبر، وذلك في حضور الجهاز المعاون له حيث شرح لهم البرنامج التدريبي الذي ينوي تنفيذه مطالبا اللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة، لاستعادة التوازن وتقديم أداء جيد يليق باسم الزمالك.

وقام المدير الفني بتكليف مساعديه ببعض المهام ليقوموا بتدريب اللاعبين عليها ، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للمران.

كان الجهاز الفني للزمالك قد فضل تخفيف الحمل البدنى فى المران الصباحى اليوم بمعسكر الفريق فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث يخوض الأبيض مرانه على فترتين فى معسكره الحالي، واستمر مران الزمالك الصباحى لمدة 45 دقيقة، حيث احتوى المران على تدريبات خفيفة بالكرة وبعض تدريبات التنس والطائرة بالكرة، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مساء اليوم سيتم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتكية وبعض الجمل الخاصة.