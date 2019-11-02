المصرى يرتدى الزى الأبيض والشورت الأخضر امام كوت دى اور بالكونفيدرالية...

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جدة - عمرو شويل انتهت منذ قليل وقائع الاجتماع الفني لمباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع ما بين المصري وضيفه كوت دي أور بطل سيشل وهي المباراة المقرر اقامتها في الثالثة عصر غداً الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب. عُقد الاجتماع تحت رئاسة مراقب المباراة السيد أومورهو سيستيليو والذي ينتمي إلى دولة جنوب السودان بحضور طاقم التحكيم الدولي البوركينابي بوريما سانوجو حكما الساحة ومعه كل من المساعد الأول أهابو ووبجو والمساعد الثاني ايسيبيري ياميجو والحكم الرابع حميدو ديرو. Advertisements وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة ومن أهمها طاقمي الملابس التي سيرتديها الفريقين ، حيث سيخوض المصري المباراة بالقميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارسه اللون الوردي في الوقت الذي سيرتدي فيه فريق كوت دي أور الطاقم البرتقالي الكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأسود الكامل.

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