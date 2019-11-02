شكرا لقرائتكم قائمة فريق بيراميدز أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق للفريق أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان

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خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعبد الله بكري وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا وأحمد توفيق ومحمد فاروق ومحمد فتحي

خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس