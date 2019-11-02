شكرا لقرائتكم وائل رياض لـ رمضان صبحي : لو سمعت كلامي هتبقى في "حتة تانية "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وائل رياض ، لاعب الأهلى السابق و مدرب المنتخب الأولمبي الحالي، رسالة غامضة إلى رمضان صبحي جناح النادي الأهلي عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب " شيتوس" على صفحته الخاصة على موقع انستجرام مع نشر صورة تجمعه برمضان صبحي لاعب الأهلى و المنتخب الأولمبي "لو سمعت كلامي هتبقى في حتة تانية" .

و خاض لاعبو المنتخب الأولمبى مرانهم استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة وتستمر حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020