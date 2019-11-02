مدحت معتز يحصد برونزية كأس العالم للسيف بروسيا...

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جدة - عمرو شويل حصل أدهم معتز لاعب منتخب مصر لسلاح السيف للشباب على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا بالخسارة من اللاعب الروسى 15 /7 فى نصف النهائى . Advertisements وتاهل أدهم معتز إلى نصف النهائى بالفوز على بطل المجر بنتيجة 15 /10 ليضمن تحقيق ميدالية . وفاز معتز على بطل فرنسا 15 /13 لينجح فى التأهل إلى ربع النهائى قبل أن يهزم بطل المجر فى نصف النهائى. وتشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من أدهم معتز و مدحت معتز ومازن العربى.

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