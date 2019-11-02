شكرا لقرائتكم أدهم فوزي يتوج ببطولة افريقيا للشطرنج تحت 20 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج البطل المصري أدهم فوزي بطلا لبطولة افريقيا للشطرنج تحت 20 سنة، التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا، وذلك برصيد سبع نقاط ونصف. وجاءت نتائج البطولة كالتالي: الترتيب العام لبطولة الذكور : 1- أدهم فوزي: بطل أفريقيا بسبع نقاط ونصف Advertisements 2- راكتمهورو: سبع نقاط 3- دجابري ماسينس: سبع نقاط الترتيب العام لبطولة الاناث : 1- ليزا بيريس: بطلة أفريقيا بثمانية نقاط 2- شهرياد دجيرد : سبع نقاط ونصف 3- رفيلفا: سبع نقاط ونصف

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