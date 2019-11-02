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تسهيلات في دخول الجماهير لمباريات أمم افريقيا...

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جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة المنظمة لـ بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة وتسهيل مهمة وصول الجماهير للمدرجات في اسرع وقت وبسهولة.

 

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية اجتماعا اليوم ، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة في حضور وزير الشباب والرياضة 

وأوضحت اللجنة المنظمة إلى أن كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة.

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وأكدت اللجنة أن الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار ونثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو.

 

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