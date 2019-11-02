شكرا لقرائتكم الحزم يفلت من العدالة في الوقت القاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت العدالة بضيفه الحزم يوم السبت في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الحزم بهدف سجله إبراهيما تانديا في الدقيقة 22 قبل أن يسجل كاروليس أندريا ماستينور هدفين للعدالة في الدقيقتين 59 و71 إلا أن الحزم سجل هدف التعادل عن طريق محمد عي الزبيدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع العدالة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، كما رفع الحزم رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع. وهذا هو التعادل الثاني للعدالة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والفوز في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو الثاني للحزم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في ثلاث مباريات.