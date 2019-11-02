شكرا لقرائتكم دراج إندونيسي يفارق الحياة في سباق جائزة ماليزيا الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي الدراج الإندونيسي الشاب أفريدزا موناندار مصرعه السبت في حادث خلال سباق مخصص للمواهب الآسيوية، أقيم على هامش جائزة ماليزيا الكبرى لبطولة العالم للدراجات النارية، بحسب ما أفاد المنظمون.

وأوضح المنظمون في بيان أن الحادث وقع في اللفة الأولى عند المنعطف العاشر، وتم إيقاف السباق على الفور. مشيرين إلى أن الدراج البالغ من العمر 20 عاما تلقى الإسعافات الأولية على جانب الحلبة قبل أن ينقل في طائرة مروحية إلى المستشفى في كوالالمبور. وأضافوا: رغم جهود الفرق الطبية على الحلبة وفي المستشفى، توفي موناندار متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من وصوله الى المستشفى.

وأشار المنظمون إلى أن السائقين المشاركين في المسابقة الآسيوية، صوتوا بالإجماع لصالح إقامة السباق الثاني المقرر الأحد تحية لزميلهم الراحل.

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كما سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا قبل انطلاق السباقات الثلاثة لبطولة العالم في فئات موتو جي بي، موتو 2، وموتو 3.

وعلق الإسباني مارك ماركيز الذي حسم في وقت سابق هذا الشهر لقبه العالمي السادس في فئة موتو جي، على وفاة موناندار بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها : حزين من أجل الدراجات النارية.

ويخصص سباق كأس آسيا للمواهب للدراجين الشبان من آسيا وأوقيانيا، ويخاض على دراجات الفئة الثالثة، ويعد من المراحل الاختبارية للسائقين الساعين إلى خوض غمار الفئات الأهم.

وتأتي وفاة الدراج الاندونيسي بعد أسابيع من وفاة السائق الفرنسي أنطوان هوبير في حادث على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية خلال سباق ضمن بطولة العالم للفورمولا 2، أواخر أغسطس الماضي.